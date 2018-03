Incêndio e explosão em templo na Índia deixam 102 mortos e 380 feridos

NOVA DELHI - Cerca de 102 pessoas morreram e outras 380 ficaram feridas em um incêndio ocorrido em um templo na Índia neste domingo, 10. Segundo agências internacionais, o incêndio começou após uma explosão durante uma apresentação de fogos de artifício. No momento da explosão, entre 10 mil e 15 mil pessoas assistiam a apresentação.

A tragédia ocorreu Puttingal, no estado de Kerala, no sul da Índia, durante as celebraçõe do Ano Novo hindu. O incêndio começou por volta das 3h30 no horário local.

O exército do país utilizou helicópteros para retirar os feridos mais graves, relatou o ministro de Saúde indiano, J.P Nadda. (Com EFE e AFP)