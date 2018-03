Incêndio em abrigo para idosos deixa 11 mortos no Japão

TÓQUIO - Onze pessoas morreram depois em um incêndio em uma residência para idosos com dificuldades financeiras no norte do Japão, informou a polícia nesta quarta-feira, 31 (quinta-feira no horário local).

As imagens de televisão mostraram o edifício de três andares em chamas e dezenas de bombeiros lutando contra o incêndio.

As vítimas - oito homens e três mulheres - estavam entre os 16 residentes da instalação em Sapporo, Hokkaido, administrado por uma organização local.

Os outros cinco residentes conseguiram escapar com lesões menores, disse um porta-voz da polícia à AFP, acrescentando que as autoridades estavam investigando a identidade das vítimas.

A polícia disse que eles foram acionados às 23h42 de quarta-feira (horário local) por uma chamada de emergência, disse o porta-voz. A causa do incêndio está sendo investigada.

A instalação destina-se a apoiar as pessoas idosas com dificuldades financeiras, oferecendo acomodações de baixo custo e ajudando-as a encontrar trabalho, informou a agência pública NHK. / AFP