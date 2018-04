Incêndio em asilo deixa 11 mortos e 6 feridos Pelo menos 11 pessoas morreram ontem em um incêndio em um asilo na Áustria, informaram os bombeiros. O incêndio começou no início da noite quando 23 idosos e 2 supervisores estavam no prédio na localidade de Egg, no Estado de Vorarlberg. De acordo com o porta-voz do governo, outros seis idosos ficaram feridos, três em estado grave. Duzentos e cinqüenta bombeiros trabalharam para conter as chamas. As autoridades investigam as causas do incêndio, que começou em um quarto do primeiro andar e se espalhou pelo prédio, que, segundo a TV austríaca ORF, foi construído 140 anos atrás.