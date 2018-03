Incêndio em avião matou pelo menos 30 no Sudão O acidente aéreo de terça-feira à noite no Sudão matou pelo menos 30 dos 214 ocupantes daquele vôo procedente de Amã, disseram autoridades e testemunhas na quarta-feira. Pelo menos 178 passageiros e tripulantes sobreviveram ao incêndio iniciado depois do pouso, e ainda há 6 desaparecidos, segundo o gerente-geral da Sudan Airways, Abdullah Idris. Ele pediu aos desaparecidos que, caso estejam a salvo, se ponham em contato com as autoridades. Na confusão que se seguiu ao acidente, muita gente deixou o aeroporto sem avisar. O diretor disse ser "prematuro" especular sobre as causas do acidente, mas confirmou que todos os passageiros eram sudaneses -- exceto dois iraquianos, que sobreviveram. O presidente Omar Hassan Al Bashir compareceu ao funeral coletivo dos 30 mortos na tarde de quarta-feira no cemitério El Sahafa, em Cartum. Yusuf Ibrahim, diretor do aeroporto, disse à TV local que o Airbus A310 pousou "em segurança" procedente da Síria, e que recebia orientações da torre sobre onde taxiar quando aconteceu uma explosão. As autoridades disseram que 12 especialistas investigam o acidente, e que a caixa-preta já foi encontrada. A fábrica européia Airbus enviou cinco técnicos ao Sudão. O ministro dos Transportes, Mabrouk Mubarak Salim, disse que aparentemente aconteceu uma explosão no motor da asa direita.