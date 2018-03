Incêndio em bar mata 4 em ilha turística na Tailândia

Entre os mortos estão duas mulheres e um homem, mas a polícia disse que os corpos estavam muito queimados para ser identificados. Quatro cidadãos franceses estavam entre os feridos, um deles gravemente no hospital.

O Bar Tiger, na praia de Patong, que também abriga uma discoteca, estaria à beira do desmoronamento após o incêndio, que começou pouco antes das 4h da manhã (no horário local).

"Provavelmente foi devido à forte chuva, que causou a explosão do transformador. O incêndio, então, se espalhou para o bar, provocando danos significativos", afirmou à Reuters a polícia no distrito de Kratu por telefone.

A Tailândia é um dos destinos mais populares do mundo, com 19 milhões de turistas visitando suas praias, templos e a vida noturna na capital Bangcoc no ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas os roubos e fraudes estão aumentando em algumas áreas, e uma mulher australiana morreu em Phuket em junho após ser esfaqueada ao tentar se defender de um ladrão.

(Reportagem de Panarat Thepgumpanat, Viparat Jantraprap e Sinsiri Tiwutanond)