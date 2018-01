Incêndio em casa noturna faz oito mortos na Tailândia Incêndio ocorrido no domingo em uma casa noturna da cidade turística de Pattaya, na região leste da Tailândia, fez pelo menos oito mortos, informou nesta segunda-feira um fonte da polícia. Bombeiros e oficiais de polícia continuam inspecionando o local do acidente investigando as causas do incêndio, que deixou outras 50 pessoas feridas, a maioria delas de 20 a 30 anos de idade. Todos mortos, assim como os feridos, eram clientes tailandeses e funcionários do local, situado ao lado de uma discoteca onde aparentemente o fogo teve início, antes mesmo da abertura de suas portas para o público. Os empregados do local participavam de uma reunião com seus chefes quando aconteceu o incêndio. O general Jongrak Chutthamon, chefe da delegacia de Pattaya, destino turístico situado cerca de 100 quilômetros ao leste de Bangcoc, declarou que as primeiras investigações apontam para um curto-circuito como causador do acidente.