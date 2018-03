Incêndio em casa noturna mata 26 nos EUA Pelo menos 26 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas na noite desta quinta-feira durante um incêndio em um clube noturno de Rhode Island (EUA). Segundo o capitão dos bombeiros, Russell McGillivray, muitas das vítimas foram encontradas na entrada principal da casa. A tragédia ocorreu em West Warwick, subúrbios da cidade de Providence, no clube The Station, durante um show da banda de rock Great White. As primeiras informações afirmam que os fogos de artifício usados pela banda durante o concerto causou o incêndio, que logo se propagou e destruiu por completo a casa. A maioria dos feridos foi levada para os hospitais da região com queimaduras e intoxicação em conseqüência da fumaça. Jack Russell, vocalista do Great White, disse que conversou com o gerente da casa sobre o show pirotécnico da banda e que o uso foi liberado. O incêndio acontece quatro dias depois que 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um clube de Chicago quando uma confusão generalizada aconteceu depois que seguranças jogaram spray de pimenta contra a multidão.