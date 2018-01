Incêndio em casa noturna mata 47 em Caracas Quarenta e sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um incêndio numa casa noturna de Caracas. O incêndio começou perto da meia-noite de ontem na casa noturna La Guajira, no centro de uma movimentada do centro de Caracas, segundo a rede de tevê Globovision neste domingo. Familiares e amigos das vítimas aglomeravam-se na frente do local. Cerca de 90 bombeiros trabalharam para conter as chamas.