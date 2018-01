Incêndio em centro comercial faz sete mortos na China Sete pessoas morreram e outras nove desapareceram num incêndio durante a madrugada em um centro comercial de Zhili, na província de Zhejiang, no leste da China, informou nesta quinta-feira a agência oficial de notícias Xinhua. O fogo afetou também o restante do edifício, que abriga casas particulares, e levou sete horas para ser dominado, segundo a polícia local. Das 18 pessoas que moravam no prédio, até o momento só duas foram resgatadas com vida. A polícia continua buscando possíveis sobreviventes. As causas do incêndio ainda não foram informadas pelas autoridades.