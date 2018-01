Incêndio em Chicago mata seis irmãos e fere outros três Seis irmãos menores de idade morreram neste domingo num incêndio no apartamento em que viviam em Chicago com sua mãe, que está hospitalizada, informou o Departamento de Bombeiros da cidade. Além disso, outros três irmãos que viviam no mesmo prédio ficaram feridos e estão em situação grave. "Uma vela no corredor de entrada (do apartamento) parece ter iniciado o fogo, mas esta é uma conclusão preliminar", explicou o diretor do Departamento de Bombeiros, Raymond Orozco, que foi até o local. A família estava há pelo menos um mês sem energia e usava velas para iluminação, segundo as autoridades. Aparentemente a casa não tinha detectores de fumaça ou estes não funcionavam. O fogo no apartamento, situado no terceiro andar de um edifício residencial do bairro de Rogers Park, na zona norte da cidade, surgiu pouco depois da meia-noite Os vizinhos e os bombeiros resgataram várias crianças das chamas, que não alcançaram os apartamentos vizinhos, segundo declarações de várias testemunhas à imprensa local. De acordo com o escritório do juiz de instrução local, entre os mortos estão Kevin Ramírez, de 3 anos; Idaly Ramírez, de 6; Suzette Ramírez, de 10; e Eric Ramírez, de 12; assim como uma menina de 3 anos cujo nome ainda não foi descoberto. Ainda não há informações sobre a sexta vítima.