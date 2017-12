Incêndio em cibercafé mata 24 na China Um incêndio em um cibercafé em Pequim matou pelo menos 24 pessoas, segundo bombeiros e a imprensa local. O incêndio começou por volta das 2h45 da manhã em um café na cidade de Haidian, ao norte da capital chinesas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 3h30. O bairro de Haidian está duas das mais prestigiadas universidades do país, a de Pequim e de Tsinghua. Não há mais detalhes, segundo as agências internacionais.