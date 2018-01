Incêndio em clube noturno deixa dez mortos em Moscou Dez pessoas morreram e pelo menos outras quatro ficaram feridas neste domingo em um incêndio ocorrido em um clube noturno do centro de Moscou. De acordo com o Serviço de Bombeiros da capital russa, o fogo começou às 3h10 (21h10 em Brasília), no primeiro andar de um edifício de três pavimentos no qual também está localizado o Teatro Lenkmom. Cerca de 150 pessoas tiveram que ser evacuadas do local pelas equipes de bombeiros, que demoraram uma hora e meia em apagar o incêndio. Os feridos foram deslocados para um hospital local com diversas queimaduras e problemas respiratórios. O porta-voz do Ministério de Emergências russo informou que o incêndio foi causado devido d um descuido durante um espetáculo que requeria o manejo de fogo, segundo o testemunho de um dos camareiros do clube. O protagonista do show, um jovem de cerca de 20 anos, teria colocado fogo em sua própria roupa ao tentar um truque com álcool e chamas. O fogo teria se propagado com rapidez por todo o cenário, levando a platéia e os outros artistas ao pânico. Uma área de cerca de 100 metros quadrados nos arredores do teatro teve de ser evacuada e cercada.