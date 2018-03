Incêndio em condomínio residencial deixa pelo menos 13 mortos no Vietnã

HO CHI MINH - Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em um incêndio que ocorreu em um condomínio residencial nesta sexta-feira, 23, em Ho Chi Minh, antiga Saigon, no sul do Vietnã, segundo informações de fontes oficiais.

O diretor interino dos bombeiros, Nguyen Thanh Huong, confirmou à imprensa local o balanço provisório deste incêndio que aconteceu no início da madrugada em um estacionamento subterrâneo de um complexo de seis edifícios de 14 a 20 andares.

+++ Enchentes matam ao menos 37 pessoas no Vietnã

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros apagaram o fogo em poucas horas, mas necessitaram de vários outros para resgatar mais de 100 pessoas que ficaram presas nos andares superiores por causa da fumaça.

Imagens publicadas no portal "VNExpress" mostram moradores com toalhas no rosto para se proteger da fumaça, outros pedindo ajuda das varandas e os bombeiros fazendo o resgate com o auxílio de escadas e guindastes. /EFE