Incêndio em creche mata ao menos 29 crianças no México

Pelo menos 29 crianças morreram nesta sexta-feira em um incêndio em uma creche na cidade de Hermosillo, no noroeste do México, segundo autoridades do país.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Dezenas de crianças foram levadas a hospitais com queimaduras e intoxicação por fumaça. De acordo com as autoridades, o número de mortos pode subir.

No momento em que o incêndio começou, 176 crianças estavam na creche, que pertence à rede de assistência social do governo mexicano.

Segundo a imprensa local, o fogo se espalhou de forma muito rápida, o que impediu que muitas crianças fossem retiradas do local.

Os bombeiros tiveram que abrir buracos nas paredes do edifício para resgatar as crianças.

Segundo as autoridades, o fogo já teria sido controlado, mas pode demorar horas até que os bombeiros consigam verificar todo o local.

Depósito de pneus

O correspondente da BBC no México, Steve Gibbs, afirma que, aparentemente, o fogo teria começado em um depósito de pneus próximo à creche.

Segundo Gibbs, o fato de creche ficar próxima ao depósito de pneus já era alvo de críticas na cidade.

Informações dão conta de que as crianças que ficavam na creche tinham entre seis meses e cinco anos de idade.O presidente mexicano, Felipe Calderón, afirmou sentir "uma profunda dor" com a tragédia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.