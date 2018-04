Incêndio em creche mata ao menos 29 crianças no México

Pelo menos 29 crianças de até 5 anos de idade morreram nesta sexta-feira em um incêndio em uma creche pública na cidade de Hermosillo, no noroeste do México.

Segundo um jornalista local entrevistado pela BBC, o número de vítimas pode chegar a 31. No momento em que o fogo começou, 176 crianças estavam na creche, que faz parte da rede de assistência social do governo mexicano.

De acordo com o jornalista mexicano Sergio Saragoza, 28 crianças continuam internadas em hospitais com queimaduras graves e intoxicação por fumaça. Médicos especializados no tratamento de queimaduras estão a caminho da cidade, e UTIs aéreas estão de prontidão, para o caso de necessidade de transferência dos casos mais graves para um hospital na Califórnia.As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

O presidente do México, Felipe Calderón, disse sentir uma "dor profunda" por causa do episódio e enviou o diretor de Assistência Social do governo para o local, para dar apoio às famílias das vítimas.

Fogo rápido

A imprensa local afirmou que o fogo se alastrou muito rapidamente, o que impediu que muitas crianças fossem resgatadas.

Os bombeiros tiveram que abrir buracos nas paredes do edifício para resgatar as crianças.

Segundo as autoridades, o incêndio já teria sido controlado, mas ainda pode levar horas até que os bombeiros consigam examinar todo o local.

O correspondente da BBC no México, Steve Gibbs, afirma que, aparentemente, o fogo teria começado em um depósito de pneus próximo à creche.

Segundo Gibbs, o fato de creche ficar próxima ao depósito de pneus já tinha sido criticado na cidade, a capital do Estado de Sonora.

As crianças que estavam na creche teriam entre seis meses e cinco anos de idade.