Incêndio em depósito militar na Índia deixa 3 mortos,30 feridos Um incêndio num depósito militar matou pelo menos três pessoas, duas delas soldados, e disparou munições pela área, afirmaram autoridades e testemunhas. Mais de dez mil pessoas foram retiradas das vilas dos arredores, no distrito de Anantnag, no sul da Caxemira. Pelo menos 30 pessoas morreram. A causa do incidente no depósito de munições está sendo investigada. O ministro da Defesa nega que o depóstito tenha sido atacado por extremistas. Dois grupos de militantes contactaram uma agência de notícias local para assumir a responsabilidade por um suposto ataque. O ministro afirmou que de 15 a 20 pessoas do staff militar estão entre os feridos. (Sheikh Mushtaq)