Incêndio em discoteca deixa 25 mortos no Peru Pelo menos 25 pessoas morreram asfixiadas e mais de 40 ficaram feridas na madrugada de hoje quando tentaram escapar desesperadamente de um incêndio em uma discoteca ilegal em um bairro elegante da capital peruana, Lima. "Segundo o último balanço, há 25 mortos por asfixia e mais de 40 feridos internados em hospitais e clínicas, mas pode haver mais mortos dentro da discoteca", disse um bombeiro. De acordo com a polícia, o incêndio na discoteca Utopia começou às 3h (horário local) quando um animador começou um espetáculo lançando fogo pela boca e as chamas atingiram as cortinas e uma estrutura de madeira do local. Uma testemunha disse ao canal de tevê a cabo N que o incêndio "foi muito rápido, ocorreu em questão de segundo e ninguém se deu conta". Segundo a testemunha, o local estava tão cheio que as pessoas nem conseguiam se mover. Muitas pessoas haviam chegado na discoteca após um concerto do grupo de rock chileno Los Prisioneros, realizado horas antes no vizinho Jockey Club. As equipes de resgate ajudaram várias pessoas a sair da discoteca, algumas aparentemente inconscientes e outras com muita dificuldade para respirar. A discoteca de quatro níveis e com capacidade para mil pessoas - localizada em um shopping center de Surco, bairro residencial de Lima - estava comemorando seu primeiro mês de funcionamento e havia preparado, além do espetáculo com fogo, um show com um leão e um tigre de bengala, que morreram asfixiados em suas jaulas. O administrador regional de Surco, Calos Dargent, disse que a discoteca era ilegal, não tinha licença e o local onde estava não era adequado para seu funcionamento.