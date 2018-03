Incêndio em edifício de Osaka deixa 15 mortos e 10 feridos Quinze pessoas morreram ontem à noite e dez ficaram feridas no incêndio em um videoclube na cidade de Osaka, centro-oeste do Japão. Segundo a agência de notícias Kyodo, as vítimas (todos homens) morreram intoxicadas pelo monóxido de carbono. As autoridades estão investigando as causas do incêndio, que teria começado em uma das 32 cabines de vídeo individuais. O videoclube funciona 24 horas no primeiro andar de um edifício de sete andares.