Incêndio em edifício no Azerbaijão deixa 16 mortos; veja imagens

BAKU- Pelo menos 16 pessoas morreram nesta terça-feira, 19, e 30 ficaram feridas em consequência de um incêndio em um edifício residencial em Baku, informou o Ministério da Saúde azerbaijano. O incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira em um edifício de 16 andares no bairro de Binagadi, no norte da capital, e os bombeiros demoraram várias horas para contê-lo.

O procurador-geral do país, Zakir Garalov, esteve no local do acidente, um dos mais graves ocorridos nos últimos anos em Baku. Ele anunciou a criação de uma comissão especial para investigar as causas. No entanto, Garalov antecipou que a má qualidade do revestimento isolante do edifício, onde o fogo se originou, segundo testemunhas, pode ter provocado o incêndio. / EFE