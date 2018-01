Incêndio em escola de equitação deixa mortos na França Um incêndio em uma escola de equitação no leste da França causou a morte de sete jovens e, possivelmente, dois adultos enquanto dormiam nas dependências, informaram autoridades locais. Investigadores trabalham na remoção de escombros carbonizados e até o momento já encontraram cinco corpos sob um dormitório de madeira incendiado em Lescheraines, na região de Savóia. Os adolescentes tinham entre 13 e 15 anos e moravam na região, mas passaram a noite no centro de equitação, disseram autoridades. O fogo começou durante a madrugada de hoje. Uma jovem instrutora foi internada com ferimentos graves, mas não corre risco de vida, informou a polícia. A escola tem permissão do governo para funcionar e é filiada à Federação Francesa de Equitação, disse Lamour.