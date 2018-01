Incêndio em escola mata 50 crianças na Índia Um incêndio em uma escola da região sul da Índia matou pelo menos 50 crianças e deixou outras 100 feridas, nesta sexta-feira. Esse número pode aumentar para mais de 80 vítimas fatais, em função do grave estado de muitos alunos internados num hospital próximo ao local do acidente, disse Radhakrishnan, chefe administrativo do distrito de Kumbakonam, no estado de Tamil Nadu. No momento do incêndio, havia 900 estudantes na escola. Segundo a rede de TV indiana NDTV, o fogo pode ter começado na cozinha do estabelecimento, mas ainda não há confirmações oficiais.