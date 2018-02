Incêndio em escola mata ao menos dez crianças na Índia Pelo menos dez crianças morreram queimadas e diversas ficaram feridas em um incêndio num abrigo escolar no remoto Estado indiano de Arunachal Pradesh, disseram hoje autoridades locais. Além das dez crianças mortas, quatro estão desaparecidas. As crianças feridas, a maior parte delas com graves queimaduras, foram socorridas por vizinhos e levadas a hospitais próximos.