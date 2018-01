Incêndio em escola mata pelo menos 22 pessoas na Rússia Pelo menos 21 crianças e adolescentes e um professor morreram no incêndio de uma velha escola de madeira em Sydybil, na república russa de Yakutia, no leste da Sibéria. A idade dos estudantes variava entre 11 e 18 anos. Devido ao sinistro, que se alastrou com extrema rapidez pelo antigo colégio, dez outros estudantes foram hospitalizados com queimaduras e tiveram fraturas nos membros após tentarem escapar das chamas pulando das janelas do edifício de dois andares, disse Yelena Mineyeva, porta-voz do ministério de Situações de Emergência em Yakutia. A escola, construída em 1927, se incendiou nas primeiras horas da manhã e quando os bombeiros, instalados a 20 quilômetros de distância, chegaram, já não havia mais nada a fazer além de transportar os feridos para o hospital. O presidente russo, Vladimir Putin, considerou o incêndio "uma grande calamidade" e ordenou ao governo federal que dê toda a cooperação às autoridades de Yakutia, localizada a cerca de 4.800 quilômetros de Moscou, e às famílias das vítimas. Nas localidades rurais da Rússia, boa parte dos edifícios é construída em madeira, e o sistema de aquecimento é com estufas, e as regras são freqüentemente desrespeitadas pelas pessoas que tentam desesperadamente se proteger do rigoroso inverno. Desde a implosão da União Soviética, a Rússia atingiu um dos mais altos índices do mundo de sinistros com fogo. Cinquenta pessoas por dia - 18 mil por ano - morrem em incêndios, a maior parte causados por descuidos devido ao excesso de bebida ou outros fatores.