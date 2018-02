Incêndio em escola muçulmana mata 13 em Mianmar

"Treze pessoas, a maioria crianças, foram mortas durante um incêndio em uma escola religiosa muçulmana no centro de Rangum", afirmou um policial à AFP. "Nós assumimos que o incidente ocorreu por causa de um curto-circuito."

Segundo o policial, os bombeiros já apagaram o incêndio, que começou nas primeiras horas da manhã de terça-feira (horário local).

Após o ocorrido, uma multidão enfurecida se reuniu no local exigindo respostas, de acordo com um repórter da AFP que estava no local. Em seguida, a polícia pediu calma e prometeu criar um comitê - com a participação de líderes muçulmanos - para investigar as causas do incêndio.

O edifício abrigava uma mesquita e uma escola religiosa onde as crianças estavam hospedadas por causa de um curso de verão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um outro policial disse que os 13 mortos estavam entre as mais de 70 pessoas que dormiam na escola quando o incêndio começou. "As outras crianças foram resgatadas", declarou.

A polícia de Mianmar informou em sua página oficial no Facebook que as vítimas morreram por queimaduras ou inalação de fumaça. "De acordo com a investigação feita por policiais do município, o incêndio foi causado por uma tensão (elétrica) excessivamente alta", acrescentou. As normas de segurança são geralmente pobres em Mianmar. As informações são da Dow Jones.