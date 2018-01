Incêndio em fábrica da Bridgestone no Japão Mais de 5 mil moradores tiveram que deixar suas casas depois que começou um incêndio numa fábrica dos pneus Bridgestone, na cidade de Kuroiso, no Japão Central. Cerca de 400 bombeiros foram chamados para combater as chamas. Grossas nuvens de fumaça preta se elevavam por dezenas de metros. Funcionários municipais construíram abrigos temporários para os moradores desabrigados. Havia um grande temor de que os moradores inalassem fumaça e gases. Não houve feridos. Várias horas depois do início do incêndio, os bombeiros ainda estavam trabalhando para acabar com as chamas; foram usados 81 caminhões e dois helicópteros. A polícia ainda não sabia dizer as causas do incêndio. A Bridgestone é uma das maiores produtoras mundiais de pneus, e possui 45 fábricas em todo o mundo, três delas no Japão.