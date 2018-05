Incêndio em fábrica de Bangladesh mata ao menos 11

O bombeiro disse temer que houvesse muitas mortes. A emissora de TV Diganta informou que haviam morrido ao menos 20 pessoas e havia mais de 100 feridos. a ATN News informou que as equipes de resgate retiraram ao menos 11 corpos. Mostafa disse que o Exército participa do resgate.

Bangladesh tem cerca de 4 mil fábricas de roupa, que exportam produtos com um valor total superior a US$ 10 bilhões por ano, especialmente para Estados Unidos e Europa. Houve protestos recentes no país de operários do setor, que exigem a implementação de um novo salário mínimo por causa de seus baixos vencimentos.

Os trabalhadores entraram em confronto no domingo com a polícia, em uma zona industrial no sudoeste do país. O confronto deixou três mortos e 100 feridos. As informações são da Associated Press.