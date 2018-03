Incêndio em fábrica de sapatos mata pelo menos 34 na China

Pelo menos 34 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas no incêndio em uma fábrica de sapatos na cidade de Putian, na província chinesa de Fujian (leste), informou nesta segunda-feira, 22, a agência oficial Xinhua. O incêndio aconteceu às 21h50 (11h50 de Brasília) deste domingo em uma oficina que fabricava componentes de sapatos no distrito de Xiuyu, e foi extinto aproximadamente uma hora depois. Fontes oficiais da região citadas pela Xinhua disseram que a fábrica funcionava sem autorização. Os feridos foram hospitalizados, mas detalhes sobre seu estado não foram divulgados, e a Polícia local investiga as causas do incêndio.