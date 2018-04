Incêndio em fábrica deixa mortos e feridos em Taiwan

TAIPÉ – Pelo menos sete pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após incêndio em uma fábrica de produtos eletrônicos neste sábado, 29, na cidade de Taoyuan, no norte de Taiwan. Entre os mortos, estão cinco bombeiros que atuaram no combate às chamas e dois funcionários da empresa.

Segundo as autoridades, um grupo de operários ficou preso dentro do prédio durante as chamas. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas também ficaram isolados dentro do edifício. Dois bombeiros foram resgatados com vida em estado crítico.

Investigações preliminares informam que o fogo começou em um depósito de gasolina dentro da fábrica e que, por isso, as chamas se espalharam rapidamente pelo edifício.

Mais de cem bombeiros lutaram contra o incêndio, que só foi controlado na manhã de domingo, 30, no horário local. //EFE