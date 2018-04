Incêndio em fábrica do sul da China deixa quinze mortos

Quinze pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira, 27, em um incêndio registrado em uma fábrica de produtos de espuma na cidade sulina de Cantão, um dos centros industriais da China. O incêndio começou às 4 horas (hora local - 17h de terça-feira de Brasília), e causou a morte de 15 empregados, segundo o escritório de imprensa da Prefeitura. Os bombeiros conseguiram resgatar outros seis trabalhadores, três dos quais estão hospitalizados com queimaduras graves. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do incêndio.