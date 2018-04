Incêndio em fábrica mata 11 pessoas na China

O Departamento de Emergência da província de Guangdong relatou que o incêndio ocorreu no início da tarde (horário local) em uma cidade do condado de Puning e atingiu uma área de 208 metros quadrados.

Por meio das redes sociais, as autoridades disseram que a causa do incêndio será investigada. A mídia local noticiou que outras 17 pessoas estão feridas.

Acidentes em fábricas são frequentes na China. Em junho do ano passado, mais de 120 pessoas morreram no incêndio de um abatedouro de aves no nordeste do país. O fogo começou por conta de um curto-circuito, mas investigações posteriores revelaram que as saídas de emergência do local estavam fechadas, o que impediu que os funcionários se salvassem. / AP