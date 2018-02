Incêndio em fábrica mata pelo menos 21 em Bangladesh

Policial inspeciona local onde ocorreu o incêndio. Foto: Abir Abdullah/Efe

NOVA DÉLHI - Pelo menos 21 pessoas - sendo 15 mulheres - morreram e outras 50 ficaram feridas após um incêndio em uma fábrica de roupas do centro de Bangladesh, informou nesta sexta-feira, 26, uma fonte policial à agência de notícias Bdnews24.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O incêndio começou às 21h30 da quinta-feira pelo horário local (12h30 de Brasília) em uma fábrica da localidade de Gazipur, a cerca de 50 quilômetros o norte da capital, Daca, quando os trabalhadores terminavam sua jornada de trabalho, segundo relatou um deles.

Os dez caminhões de bombeiros que foram enviados ao local levaram cerca de duas horas para controlar as chamas, segundo o oficial de guarda do centro de controle, Nazrul Islam.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. O fogo atingiu o primeiro dos sete andares do prédio. Com isso, vários funcionários subiram para os pisos superiores, onde vários morreram por asfixia.

Os socorristas salvaram 22 pessoas, muitas delas inconscientes, que foram internadas em diferentes hospitais, segundo uma fonte do corpo de bombeiros citada pelo diário bengalês The Daily Star. A Polícia e os serviços de resgate buscaram sobreviventes até as 2h da madrugada de sexta-feira (17h de quinta pelo horário de Brasília).

De acordo com o canal televisivo ATN Bangla, as autoridades ordenaram a formação de um comitê para investigar o incidente, após uma reunião de urgência. A fábrica, que permanecerá fechada nos próximos quatro dias, conta com cerca de 3.500 funcionários. A maioria deles tinha saído antes do início do incêndio.

Segundo os bombeiros, que citaram como possível causa do fogo um curto-circuito, as medidas de segurança contra incêndios na fábrica não eram adequadas. A maioria das fábricas têxteis do Sul da Ásia oferece péssimas condições trabalhistas a seus funcionários, submetidos a longas e duras jornadas de trabalho em lugares mal preparados.