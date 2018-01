Incêndio em favela deixa milhares desabrigados no Quênia Um incêndio em uma favela de Nairóbi destruiu centenas de barracos e casas rústicas e deixou cerca de 4.500 famílias desabrigadas, informaram autoridades quenianas. Não havia informações sobre mortos no incêndio, iniciado na noite de ontem. O fogo persistiu durante toda a madrugada, disse Mohammed Sheikh, administrador regional da região onde ocorreu o incêndio. A causa do fogo ainda é desconhecida. Autoridades locais trabalham agora para abrigar as milhares de pessoas que viviam na favela. "Eles estavam desesperados, desenganados, dormindo ao relento", lamentou o vereador Eliud Muriithi. "Queremos reunir os dados sobre essas pessoas e ver que tipo de assistência poderemos oferecer." Muriithi disse que mais de 30.000 pessoas podem ter perdido suas casas nesse incêndio. O fogo começou por volta das 21h de ontem. Com a ajuda do vento, as chamas se alastraram pelos barracos da favela.