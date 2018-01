Incêndio em favela mata 26 pessoas em Bangladesh Um incêndio atingiu uma favela da cidade de Chittagong nesta terça-feira, matando ao menos 26 pessoas, inclusive crianças, informou um oficial da polícia. Outras 10 pessoas foram feridas no incêndio na favela Boubazar no centro de Chittagong, 216 quilômetros ao sudeste da capital Dhaka, disse o oficial da polícia local Nuruzzaman. As equipes de resgate recuperaram os corpos de 10 crianças, oito mulheres e três homens dos escombros, disse Nuruzzaman. O policial disse ainda que as vítimas estavam dormindo no momento que o incêndio começou. Os bombeiros levaram cerca de 4 horas para controlar o fogo, que espalhou rapidamente pelas barracas da favela. Abdul Momen, de 50 anos, perdeu sua esposa, três filhas e dois filhos no incêndio. "Eu acordei com os gritos das pessoas pedindo ajuda, disse Momen. ?Eu saí para ver o que era. Quando retornei a minha casa, ela já tinha pegado fogo. O que encontrei agora são os corpos de minha esposa e de meus filhos", contou. Mais de 100 barracos foram destruídos, deixando 500 pessoas sem moradia, disse o oficial da polícia. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.