Incêndio em festa popular mata 4 e fere 70 na Coreia do Sul

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas em um incêndio ocorrido durante uma festa tradicional em Changnuyong, província de Gyeongsang, ao sul de Seul, informou nesta terça-feira, 9, a agência sul-coreana de notícias Yonhap. Devido ao forte vento, as chamas se estenderam rapidamente onde acontecia a festa, poucos minutos depois que organizadores iniciaram uma queimada controlada que fazia parte dos festejos. Segundo a rede de televisão local KBS, cerca de 30 mil pessoas estavam presentes e 300 policiais faziam a segurança. A tradicional celebração chamada de Jeongwol Daeboreum ou da Grande Lua Cheia é a comemoração da primeira lua cheia do calendário lunar. A polícia não descarta que o número de mortos aumente já que vários feridos estão em estado grave. As autoridades de Changnuyong disseram nesta terça-feira que suspenderão definitivamente a festa, que acontecia sob o risco de incêndio e outros problemas de segurança.