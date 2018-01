Incêndio em hospital na Coreia do Sul deixa ao menos 41 mortos

SEUL - Um incêndio em um hospital na Coreia do Sul deixou, pelo menos, 41 mortos e 79 feridos nesta sexta-feira, 26, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A suspeita é de que o fogo começou por volta das 7h30 no horário local em uma sala de emergência do primeiro andar do prédio principal do Sejong Hospital. "Dois enfermeiros disseram que viram o fogo entrar na sala de emergência", contou Choi Man-Woo, um porta-voz dos bombeiros. O incêndio foi apagado em uma hora e 40 minutos.

As vítimas fatais, cujas identidades são desconhecidas, aparentam ter morrido por inalação de gás tóxico, disse os bombeiros. Nove pessoas ficaram gravamente feridas enquanto 70 tiveram ferimentos leves.

O hospital fica na cidade de Miryang, no sudeste do país. Em imagens de vídeo e fotos, via-se um helicóptero sobrevoando o local, que estava envolto em uma nuvem de fumaça e rodeado por vários caminhões dos bombeiros.

O edifício de cinco andares tinha uma casa de repouso para idosos adjacente, de onde 94 pacientes foram retirados sem ferimentos. Um total de 111 pacientes e funcionários foram tranferidos para seis outros hospitais próximos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, informou a polícia. Em dezembro, 29 pessoas morreram em um incêndio em um ginásio da cidade de Jecheon, no norte da Coreia do Sul, uma catástrofe atribuída à escassez de saídas de emergência, aos materiais inflamáveis utilizados no local e à posição de um veículo mal estacionado que bloqueou o acesso dos carros de emergência. /AFP

Com informações da agência de notícias Yonhap