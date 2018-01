Incêndio em hotel deixa três mortos em Roma Um incêndio em um luxuoso hotel de Roma deixou dois canadenses e um norte-americano mortos na manhã deste sábado. O fogo começou antes do amanhecer no terceiro andar do hotel Parco dei Principi, perto da Villa Borghese na capital italiana. O norte-americano morreu após atirar-se da janela do hotel. Os dois canadenses mortos, um casal, foram encontrados mortos no quarto. Dois norte-americanos estão sendo interrogados por suspeita de estarem envolvidos com o incêndio. Eles foram vistos saindo do quarto número 305, onde começou o incêndio, pouco depois de soar o alarme. A agência de notícias italiana Ansa disse que os dois só retornaram ao hotel por volta das 5h e estavam bêbados. A esposa do norte-americano morto sobreviveu ao incêndio.