Incêndio em hotel faz cinco mortos na China Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no incêndio em um hotel na província chinesa de Jilin, informou neste domingo a agência oficial de notícias Xinhua. Os bombeiros continuam buscando possíveis vítimas nos escombros do prédio, acrescentou a fonte. O incêndio aconteceu na noite de sábado e atingiu o Hotel Xinqiao, na cidade de Yanji, próxima à fronteira com a Coréia do Norte. As causas ainda são desconhecidas. Havia cerca de 40 hóspedes registrados, mas muitos deles não se encontravam no edifício no momento do acidente, informou a agência oficial.