Incêndio em hotel força retirada de mais de 300 em Tóquio

Um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira, 19, no luxuoso Hotel Palace de Tóquio forçou a retirada de quase 260 hóspedes e de mais de 50 empregados, embora não tenha causado feridos. O incêndio começou na cozinha, situada no porão do hotel, pouco após a meia-noite, segundo indicaram os bombeiros. O hotel, situado no bairro de Chiyoda, em frente ao Palácio Imperial e próximo ao distrito comercial de Ginza, tem dez andares e na quinta à noite hospedava 257 pessoas. Os clientes, que a princípio se mostraram nervosos, puderam retornar a seus quartos por volta das quatro da madrugada no horário local (16h de Brasília), após o incêndio ser sufocado. Segundo o Corpo de Bombeiros de Tóquio, 47 carros compareceram ao local para controlar o fogo.