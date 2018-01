Incêndio em hotel na França mata seis Pelo menos seis pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um incêndio em um hotel de Marselha, no sul da França. Quatro das vítimas eram crianças. O incêndio começou no quarto andar do hotel por volta da uma da manhã desta quinta-feira. No horário o hotel, que abriga várias famílias de imigrantes marroquinos e romenos, estava lotado. Um casal se atirou da janela do quarto andar. A mulher de 25 anos morreu e o homem está em estado grave no hospital. Outras três vítimas morreram quando o teto de um dos pisos desabou. O corpo de um menino foi acho esta manhã junto com outros corpos carbonizados. Se desconhecem as causas do incêndio, mas o chefe do corpo de bombeiros local estranhou a cor das chamas, normalmente amarelas e vermelhas. ?Tinha uma cor estranha, verde-amarelo-azulado?, disse o oficial, podendo indicar a composição do material inflamável no hotel. Vizinho disseram que diversas vezes denunciaram o estado ?insalubre? do hotel que abriga na maioria imigrantes irregulares.