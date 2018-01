Incêndio em hotel prejudica comunicação de funcionários da ONU no Iraque Um breve incêndio foi rapidamente extinto neste domingo no hotel onde diversos funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) estão hospedados em Bagdá, entre eles os inspetores de armas da entidade. Aparentemente causado por um curto-circuito no sistema elétrico do hotel, o fogo foi controlado pelos bombeiros iraquianos. As chamas causaram problemas nas linhas telefônicas utilizadas pelos especialistas da ONU para conexão à internet.