Incêndio em karaokê mata 20 na Indonésia Pelo menos 20 pessoas morreram em um incêndio em um edifício de cinco andares na cidade de Palembang, capital da ilha de Sumatra, na Indonésia, neste domingo. Segundo a polícia, o último andar do prédio abrigava uma casa noturna onde funcionava um karaokê e alguns dos freqüentadores da casa teriam ficado retidos pelas chamas, o que pode fazer subir o número de vítimas fatais nas próximas horas. O fogo começou no estabelecimento chamado Happi Karaoke. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas por volta da 0h desta segunda-feira (horário local). O último andar do prédio estava com muita fumaça, o que teria impedido a aproximação dos bombeiros.