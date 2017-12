Incêndio em loja de fogos de artifício mata 23 nas Filipinas Pelo menos 23 pessoas morreram carbonizadas no dia do Natal na ilha de Leyte, na parte central das Filipinas, quando uma explosão de fogos de artifício provocou um incêndio em um armazém do material pirotécnico. O policial Elizar Gonzaga disse por telefone que o acidente ocorreu por volta das 16h30 (06h30 em Brasília) no armazém Unitop, na cidade de Ormoc, cerca de 590 quilômetros ao sudeste de Manila. Gonzaga acrescentou que os bombeiros demoraram cerca de três horas para conseguir controlar o incêndio. "Alguns sobreviventes disseram aos investigadores que vários fogos de artifícios armazenados na loja incendiaram-se de repente, causando o fogo", indicou o oficial, que afirmou que a maioria dos corpos das vítimas fatais foi encontrada nos banheiros do local. Gonzaga informou que as autoridades ainda investigam as causas da explosão. Nas Filipinas é costume receber o Ano Novo com a explosão de milhares e fogos de artifício, sob a crença de que eles que espantarão os maus espíritos. A cada ano, centenas de pessoas ficam feridas com queimaduras e alguns chegam a perder a visão, os dedos ou as mãos por causa da explosão de artefatos pirotécnicos.