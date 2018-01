Incêndio em loja mata 51 na China Pelo menos 51 pessoas morreram e 71 ficaram feridas em um incêndio ocorrido hoje em uma loja de departamentos, na cidade de Jilin, região nordeste da China. O fogo começou no segundo dos cinco pisos do edifício, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. A causa do acidente ainda está sendo investigada. A loja provavelmente estava lotada, como sempre acontece aos domingos na China, principalmente com a abertura da economia do país depois de décadas de comunismo. Segundo o porta voz do governo de Jilin, a maioria dos mortos é de vendedores, e também há bombeiros entre os feridos.