Incêndio em mesquita mata 13 no Paquistão Um incêndio em uma mesquita de Parachinar, no Norte do Paquistão, matou pelo menos 13 pessoas - oito mulheres e cinco crianças - e deixou outras 48 feridas na noite desta terça-feira. Segundo as primeiras informações, o fogo foi provocado por um curto-circuito no primeiro piso da mesquita, em uma área reservada para as mulheres. Por isso, a maioria dos feridos são do sexo feminino.