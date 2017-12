Incêndio em microônibus mata 25 na China Cerca de 25 pessoas morreram quando um incêndio destruiu um microônibus na província chinesa de Guangdong, no sul do país, de acordo com informações da polícia local. O veículo, que trafegava na estrada Shenzhen-Shantou, no condado de Huidong, estava com excesso de passageiros. O microônibus tinha licença para transportar apenas 19 pessoas, segundo a polícia. A agência oficial de notícias Xinhua afirmou que vários passageiros sofreram ferimentos graves. A polícia ainda investiga as causas do incêndio.