Incêndio em mina de cobre deixa 19 mortos na Turquia Um incêndio em uma mina de cobre no norte da Turquia deixou 19 mortos e 17 feridos. Equipes de resgate continuam vasculhando o local para ter certeza de que não há mais ninguém no interior. Os mineiros ficaram presos a 150 metros da superfície na manhã de hoje, quando começou um incêndio na mina situada na cidade de Kure, 300 quilômetros ao norte de Ancara. Um mineiro comentou que faíscas resultantes de uma soldagem deram início ao incêndio. As equipes de resgate precisaram de quatro horas para conter as chamas. Foi necessário o uso de máscaras de gás militares para entrar na mina, tomada pela fumaça, e procurar os sobreviventes, que fugiram para túneis ainda mais profundos, disseram testemunhas das operações de resgate. Dezessete mineiros, alguns deles intoxicados pela fumaça, e 19 corpos foram retirados pelas equipes de resgate, informou a agência de notícias Anatólia.