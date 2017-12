Incêndio em minas de ferro mata 49 na China Pelo menos, 49 mineiros morreram e 11 estão desaparecidos num grande incêndio em um complexo de minas de ferro ao norte da China. Equipes de socorro conseguiram salvar 46 trabalhadores. O sinistro começou sábado de manhã, em uma mina em Shahe, na província de Hebei, e foi conseqüência de um incêndio em um cabo elétrico, informou a agência de notícias oficial Xinhua. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo cinco minas do complexo As minas de ferro da China são consideradas as mais perigosas do mundo. Nelas a cada ano morrem milhares de pessoas em incêndios, desmoronamentos e outras tragédias. As normas de segurança são precárias e faltam equipamentos de segurança.