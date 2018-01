Incêndio em Moscou mata 4 pessoas Quatro pessoas morreram carbonizadas neste sábado em conseqüência de um incêndio em um edifício em Moscou, segundo a agência de notícias RIA-Novosti. Os corpos foram encontrados entre os escombros de dois apartamentos situados no sotão do edifício, onde teria começado o incêndio. A polícia ainda não sabe as causas do incêndio, mas acredita que seja criminoso.