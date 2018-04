Incêndio em motel mata cinco na Coreia do Sul

Cinco pessoas morreram e outra ficou ferida em um incêndio ocorrido nesta sexta-feira em um motel da cidade sul-coreana de Busan, informou hoje a agência de notícias local Yonhap.

O fogo teve início pela manhã (local) no segundo andar do edifício e demorou cerca de uma hora para ser controlado pelos mais de cem bombeiros e 34 veículos de brigada utilizados na operação.

Durante o incêndio, quatro homens e uma mulher morreram carbonizados, e outra, que não teve o sexo confirmado, ficou ferida.

O local do acidente era um edifício antigo de 150 metros quadrados feito de madeira que contava com 17 quartos de pequeno tamanho.

No motel estavam apenas estas seis pessoas no momento do acidente, confirmou a polícia de Busan.

As autoridades locais estão tentando esclareceras causas do incêndio, e não descartam que o fogo tenha sido provocado de forma proposital.