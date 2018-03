Incêndio em navio de cruzeiro é rapidamente controlado Um incêndio atingiu um navio de cruzeiro da Royal Caribbean, que tinha como destino as Bahamas, mas foi rapidamente extinto. Segundo o site da operadora, o incêndio ocorreu na área de ancoragem do deck 3 do navio Gradeur of the Seas aproximadamente às 2h15 da manhã desta segunda-feira, horário local.